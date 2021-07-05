Хауге может покинуть «Милан»

|
05 Июля 2021, 22:33,
|
|
Вскоре может быть объявлено о переезде норвежского нападающего «Милана» Йенса Петера Хауге в «Айнтрахт» Франкфурт. Об этом сообщает Football Italia.
Футболист перешел в «Милан» из гранда норвежского футбола - клуба «Будё-Глимт» в октябре прошлого года, впечатлив «россонери» игрой в квалификационных раундах Лиги Европы.
Но молодой нападающий, как сообщается, не убедил Стефано Пиоли, руководство клуба готово продать игрока.
По Хауге «Милану» поступило множество предложений от ряда клубов, но ближе всех к трансферу игрока находится франкфуртский «Айнтрахт».
Сообщается, что в миланском клубе с продажи игрока хотят выручить не менее 14 миллионов евро.
В составе «Милана» в минувшей кампании Серии А норвежец сыграл 18 матчей, в которых забил всего два гола.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Айнтрахт Франкфурт, Йенс Хауге