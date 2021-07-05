ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Хауге может покинуть «Милан»

05 Июля 2021, 22:33,

Вскоре может быть объявлено о переезде норвежского нападающего «Милана» Йенса Петера Хауге в «Айнтрахт» Франкфурт. Об этом сообщает Football Italia.

Футболист перешел в «Милан» из гранда норвежского футбола - клуба «Будё-Глимт» в октябре прошлого года, впечатлив «россонери» игрой в квалификационных раундах Лиги Европы.

Но молодой нападающий, как сообщается, не убедил Стефано Пиоли, руководство клуба готово продать игрока.

По Хауге «Милану» поступило множество предложений от ряда клубов, но ближе всех к трансферу игрока находится франкфуртский «Айнтрахт».

Сообщается, что в миланском клубе с продажи игрока хотят выручить не менее 14 миллионов евро.

В составе «Милана» в минувшей кампании Серии А норвежец сыграл 18 матчей, в которых забил всего два гола.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Айнтрахт Франкфурт, Йенс Хауге
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола