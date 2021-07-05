«Айнтрахт» опередил ЦСКА и «Краснодар» в борьбе за Борре

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05 Июля 2021, 20:38,
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Сантос Борре перебрался в стан франкфуртского «Айнтрахта».
Бывший футболист «Ривер Плейта», который некоторое время пребывал на радаре у клубов российской Премьер-лиги, ЦСКА и «Краснодара», принял решение продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.
Клубная пресс-служба «орлов» оповестила о заключении соглашения с Сантосом Борре сроком на четыре года. Колумбиец перешёл в «Айнтрахт» на правах свободного агента.
В 17 проведённых за «Ривер Плейт» матчах в 2021 году 25-летний форвард отличился восемью результативными ударами и двумя голевыми передачами.
У Сантоса Борре уже есть опыт выступлений в Европе - прежде он защищал цвета «Вильярреала».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
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