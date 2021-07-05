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«Айнтрахт» опередил ЦСКА и «Краснодар» в борьбе за Борре

05 Июля 2021, 20:38,

Сантос Борре перебрался в стан франкфуртского «Айнтрахта».

Бывший футболист «Ривер Плейта», который некоторое время пребывал на радаре у клубов российской Премьер-лиги, ЦСКА и «Краснодара», принял решение продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Клубная пресс-служба «орлов» оповестила о заключении соглашения с Сантосом Борре сроком на четыре года. Колумбиец перешёл в «Айнтрахт» на правах свободного агента.

В 17 проведённых за «Ривер Плейт» матчах в 2021 году 25-летний форвард отличился восемью результативными ударами и двумя голевыми передачами.

У Сантоса Борре уже есть опыт выступлений в Европе - прежде он защищал цвета «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Айнтрахт Франкфурт, Ривер Плейт, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Сантос Борре
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