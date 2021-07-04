​Люка Эрнандес прооперирован

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес перенёс операцию на левом колене. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Напомним, Эрнандес получил травму в игре чемпионата Европы между сборными Франции и Португалии. У футболиста выявили повреждение мениска.

«Мы желаем Люке скорейшего выздоровления. Наши врачи очень довольны тем, как прошла операция. Через несколько недель Эрнандес сможет вернуться в строй», - высказался спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Напомним, Люка Эрнандес выступает за «Баварию» с лета 2019 года после перехода из «Атлетико».