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​Люка Эрнандес прооперирован

04 Июля 2021, 15:58,

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес перенёс операцию на левом колене. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Напомним, Эрнандес получил травму в игре чемпионата Европы между сборными Франции и Португалии. У футболиста выявили повреждение мениска.

«Мы желаем Люке скорейшего выздоровления. Наши врачи очень довольны тем, как прошла операция. Через несколько недель Эрнандес сможет вернуться в строй», - высказался спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Напомним, Люка Эрнандес выступает за «Баварию» с лета 2019 года после перехода из «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Люка Эрнандес
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