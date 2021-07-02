ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Андре Силва стал игроком «РБ Лейпцига»

02 Июля 2021, 20:12,

Нападающий Андре Силва перешёл из «Айнтрахта» в «РБ Лейпциг».

Как сообщает пресс-служба «быков», соглашение с португальцем рассчитано до 2026 года. 25-летний футболист присоединится к своему новому клубу в середине июля.

«Я очень рад новому вызову. У клуба серьезные цели и амбиции, хочу помочь команде добиться успеха. Конечно, я всегда мечтал выступать на высочайшем уровне, с «РБ Лейпцигом» у меня есть возможность регулярно играть в Лиге чемпионов. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в футболке нового клуба.

Хотел бы поблагодарить «Айнтрахт», я провёл в этом клубе два замечательных года и смог стать лучше», - цитирует Силву пресс-служба «РБ Лейпцига».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: РБ Лейпциг, Андре Силва, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола