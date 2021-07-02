Андре Силва стал игроком «РБ Лейпцига»

Нападающий Андре Силва перешёл из «Айнтрахта» в «РБ Лейпциг».

Как сообщает пресс-служба «быков», соглашение с португальцем рассчитано до 2026 года. 25-летний футболист присоединится к своему новому клубу в середине июля.

«Я очень рад новому вызову. У клуба серьезные цели и амбиции, хочу помочь команде добиться успеха. Конечно, я всегда мечтал выступать на высочайшем уровне, с «РБ Лейпцигом» у меня есть возможность регулярно играть в Лиге чемпионов. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в футболке нового клуба.

Хотел бы поблагодарить «Айнтрахт», я провёл в этом клубе два замечательных года и смог стать лучше», - цитирует Силву пресс-служба «РБ Лейпцига».