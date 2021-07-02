«Боруссия» нашла замену Санчо

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02 Июля 2021, 12:17,
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Дортмундская «Боруссия» определилась с заменой Джедону Санчо. Английский вингер продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в сферу интересов немецкого топ-клуба попал вингер ПСВ и сборной Голландии Дониэлл Мален. «Шмели» вступили в переговоры с агентом игрока Мино Райолой.
Трудовое соглашение Малена с ПСВ рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Эредивизии Дониэлл сыграл 32 поединка, записав на свой счет 19 забитых голов и восемь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Джедон Санчо, Дониэлл Мален