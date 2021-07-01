​Нагельсманн вступил в должность главного тренера «Баварии»

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01 Июля 2021, 19:40,
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Юлиан Нагельсманн в первый день июля официально вступил в должность главного тренера «Баварии». Как сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба, Нагельсманн начнёт готовить команду к следующему сезону через несколько недель, а до тех пор у тренера будет достаточно времени, чтобы детально изучить клубную базу.
В последние годы Юлиан Нагельсманн довольно успешно работал с «РБ Лейпцигом», а ранее – с «Хоффенхаймом». Прогресс этих команд под своим руководством и позволил 33-летнему специалисту получить работу в Мюнхене.
Напомним, что ранее «Баварию» возглавлял Ханс-Дитер Флик. Он сменит Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Юлиан Нагельсманн
Как бы не повторил путь Ковача! А так тренер перспективнейший, главное, чтобы потянул лямку. Без доли фарта тут ничего не выйдет.