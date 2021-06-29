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«РБ Лейпциг» проявляет интерес к Андре Силве

29 Июня 2021, 21:00,

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва может стать игроком «РБ Лейпцига» в ближайшее трансферное окно, передаёт A Bola.

Сообщается, что «быки» близки к приобретению игрока за 23 миллиона евро. Сумма может вырасти до 35 млн евро за счёт различных бонусов.

Сам игрок заинтересован в переходе в Лейпциг, так как хочет сыграть в Лиге чемпионов. В новой команде португалец будет получать 4 миллиона евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Андре Силва стал вторым в гонке бомбардиров Бундеслиги, уступив первое место нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. На счету форварда «Айнтрахта» 28 голов и 8 результативных передач в 32 матчах немецкого чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт, Андре Силва
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