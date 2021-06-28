«Бавария» проявляет интерес к Рамосу

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28 Июня 2021, 17:41,
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«Бавария» проявляет интерес к Серхио Рамосу, который сейчас находится в статусе свободного агента, передаёт ESPN.
Сообщается, что в мюнхенском клубе ищут замену Давиду Алабе и Жерому Боатенгу, которые покинули команду этим летом.
Также отмечается, что переход маловероятен из-за языкового барьера и возможных проблем футболиста с адаптацией.
Помимо «Баварии» интерес к игроку также проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Сам защитник ещё не решил, в каком клубе он продолжит карьеру.
Напомним, что Серхио Рамос стал свободным агентом после окончания контракта с мадридским «Реалом».
Ранее сообщалось, что игрок сообщил своим бывшим одноклубникам об уходе в «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Бавария, Серхио Рамос