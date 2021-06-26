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​Холанн отреагировал на информацию о потраченных 500 тысячах евро на ужин

26 Июня 2021, 17:27,

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн отреагировал на появившуюся информацию о том, что во время отдыха в Греции он потратил в ресторане 500 тысяч евро за 6 часов, а также оставил 30 тысяч евро персоналу в качестве чаевых.

«Я думаю, они забыли основные блюда. Фейковые новости»,  - написал 20-летний Холанн на своей страничке в Twitter.

Отметим, что слухи регулярно связывают Эрлинга Холанна с интересом ряда европейских клубов, в частности «Реала». Впрочем, «Боруссия» решительно настроена сохранить норвежца в своих рядах на следующий сезон.

В сезоне 2020/2021 Эрлинг Холанн забил 41 гол в 41 матче.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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