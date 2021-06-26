«Реал» купит Левандовски, если «Бавария» подпишет Холанна

Мадридский «Реал» продолжает раздумывать над усилением атакующей линии. По данным AS, «королевский» клуб хочет этим летом подписать Килиана Мбаппе, а летом следующего года испанцы планируют заполучить Эрлинга Холанна.

Однако на норвежского нападающего также претендует мюнхенская «Бавария». Если Холанн решит перейти в стан чемпиона Германии, то «Реал» переключит свое внимание на Роберта Левандовски.

В минувшем сезоне чемпионата Испании лучшим бомбардиром «сливочных» стал француз Карим Бензема. Нападающий отметился 23 забитыми мячами в 34 проведенных поединках.