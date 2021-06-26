«Реал» купит Левандовски, если «Бавария» подпишет Холанна

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26 Июня 2021, 16:31,
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Мадридский «Реал» продолжает раздумывать над усилением атакующей линии. По данным AS, «королевский» клуб хочет этим летом подписать Килиана Мбаппе, а летом следующего года испанцы планируют заполучить Эрлинга Холанна.
Однако на норвежского нападающего также претендует мюнхенская «Бавария». Если Холанн решит перейти в стан чемпиона Германии, то «Реал» переключит свое внимание на Роберта Левандовски.
В минувшем сезоне чемпионата Испании лучшим бомбардиром «сливочных» стал француз Карим Бензема. Нападающий отметился 23 забитыми мячами в 34 проведенных поединках.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Бавария, Роберт Левандовски, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн