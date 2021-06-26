«Монако» не станет подписывать Жерома Боатенга

Защитник Жером Боатенг не перейдет в «Монако». Об этом рассказал спортивный директор французского клуба Пол Митчелл.

«Нам нравится карьера Жерома, он выступал на самом высоком уровне. Наш главный тренер хорошо знаком с его возможностями. Однако в настоящий момент у «Монако» другие планы, мы нацелены на долгосрочную перспективу», - передает слова функционера пресс-служба монегасков.

Контракт 32-летнего защитника с «Баварией» истекает в конце текущего месяца.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Жером сыграл 29 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.