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Пищек будет выступать в третьем дивизионе Польши

25 Июня 2021, 23:55,

После 11 лет в дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек решил продолжить свою карьеру в родном клубе. Начинал свой футбольный путь поляк в «Гочалковице-Здруй», который сейчас выступает в третьем дивизионе Польши.

«Спустя 14 лет, проведенных в Бундеслиге, он возвращается туда, где все началось... Мы встречаем Лукаша дома и желаем удачи!»

Напомним, что ранее поляк принял решение о завершении карьеры, однако решил помочь родному клубу и возобновил выступления на профессиональном уровне. Помимо  «Боруссии» Пищек в свое время защищал цвета берлинской «Герты» и долгое время был основным игроком сборной Польши.

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Евро-Футбол.Ру Владислав Стрельцов
Теги: Боруссия Дортмунд, Сборная Польши, Лукаш Пищек
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