Пищек будет выступать в третьем дивизионе Польши

После 11 лет в дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек решил продолжить свою карьеру в родном клубе. Начинал свой футбольный путь поляк в «Гочалковице-Здруй», который сейчас выступает в третьем дивизионе Польши.

«Спустя 14 лет, проведенных в Бундеслиге, он возвращается туда, где все началось... Мы встречаем Лукаша дома и желаем удачи!»

Напомним, что ранее поляк принял решение о завершении карьеры, однако решил помочь родному клубу и возобновил выступления на профессиональном уровне. Помимо «Боруссии» Пищек в свое время защищал цвета берлинской «Герты» и долгое время был основным игроком сборной Польши.