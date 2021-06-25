ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Бывший тренер Горецки: «Сейчас он лучший бокс-ту-бокс в мире»

25 Июня 2021, 22:16,

Бывший тренер «Бохума», в составе которого начинал свою карьеру Леон Горецка, Петер Нойрурер высказался о прогрессе немецкого полузащитника, отметив, что считает его сейчас лучшим бокс-ту-бокс в мире.

«В дополнение к своим техническим навыкам, он обладает великолепным игровым интеллектом. Он понимает ситуации на поле лучше кого-либо другого и знает, как помочь команде наиболее эффективным способом… Для меня нет лучшего центрального полузащитника в роли бокс-ту-бокс в мире, чем он», - отметил тренер в комментарии для Goal.

Контракт Горецки истекает уже летом следующего года, и «Бавария» намерена продлить его, но слухи о возможном переходе уже активно начали появляться. В числе прочих его связывают с «Барселоной» и «Реалом».

0
Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Бавария, Бохум, Леон Горетцка
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола