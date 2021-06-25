Бывший тренер Горецки: «Сейчас он лучший бокс-ту-бокс в мире»

Бывший тренер «Бохума», в составе которого начинал свою карьеру Леон Горецка, Петер Нойрурер высказался о прогрессе немецкого полузащитника, отметив, что считает его сейчас лучшим бокс-ту-бокс в мире.

«В дополнение к своим техническим навыкам, он обладает великолепным игровым интеллектом. Он понимает ситуации на поле лучше кого-либо другого и знает, как помочь команде наиболее эффективным способом… Для меня нет лучшего центрального полузащитника в роли бокс-ту-бокс в мире, чем он», - отметил тренер в комментарии для Goal.

Контракт Горецки истекает уже летом следующего года, и «Бавария» намерена продлить его, но слухи о возможном переходе уже активно начали появляться. В числе прочих его связывают с «Барселоной» и «Реалом».