«Бавария» намерена вернуть Ульрайха

Вратарь Свен Ульрайх возвращается в мюнхенскую «Баварию» спустя год.

Сообщение последовало почти сразу после объявления о том, что Александр Нюбель отправляется в двухгодичную аренду во французский «Монако». Сообщалось, что вторым вратарем может тогда стать Стефан Ортега Морено из «Арминии», но 5 миллионов, что запросил клуб из Билефельда, показались завышенной ценой для баварцев, поэтому они приняли решение вернуть проверенного 32-летнего Ульрайха, утверждает Kicker.

Немецкий вратарь выступал за «Баварию» с 2015 по 2020 годы, после чего перешел в «Гамбург», с которым в этом году истекает срок его контракта.