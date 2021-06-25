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«Бавария» намерена вернуть Ульрайха

25 Июня 2021, 21:32,

Вратарь Свен Ульрайх возвращается в мюнхенскую «Баварию» спустя год.

Сообщение последовало почти сразу после объявления о том, что Александр Нюбель отправляется в двухгодичную аренду во французский «Монако». Сообщалось, что вторым вратарем может тогда стать Стефан Ортега Морено из «Арминии», но 5 миллионов, что запросил клуб из Билефельда, показались завышенной ценой для баварцев, поэтому они приняли решение вернуть проверенного 32-летнего Ульрайха, утверждает Kicker.

Немецкий вратарь выступал за «Баварию» с 2015 по 2020 годы, после чего перешел в «Гамбург», с которым в этом году истекает срок его контракта.

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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Бавария, Гамбург, Арминия, Свен Ульрайх
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