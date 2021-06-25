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Вратарь «Баварии» Нюбель перейдёт в «Монако» на правах аренды

25 Июня 2021, 20:08,

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель перейдёт в «Монако» на правах аренды, которая будет рассчитана аренда на 2 года. Об этом сообщает Sport1.

Сообщается, что игрок уже находится в пути Монако и сегодня либо завтра пройдёт медосмотр.

Напомним, что Нюбель стал игроком «Баварии» в прошлом году. Он перешёл из «Шальке» на правах свободного агента.

Однако вратарю не удалось вытеснить из стартового состава Мануэля Нойера и за весь сезон он провёл всего 4 игры во всех турнирах, в которых пропустил 4 гола.

Ранее сообщалось, что к полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой интересуются «Реал», «Барселона» и клубы АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Бавария, Монако, Бундеслига, Лига 1, Александр Нюбель
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