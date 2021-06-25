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Беллингхем согласовал новый контракт с дортмундской «Боруссией»

25 Июня 2021, 19:24,

Полузащитник дортмундской «Боруссией» Джуд Беллингхем согласовал новый контракт со своим нынешним клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Сообщается, что англичанин подпишет контракт до 2026 года. 

Действующее соглашение игрока действует до 2023 года.

Напомним, что Беллингхем стал игроком «Боруссии» в 2020 году. Трансфер экс-игрока «Бирмингема» обошёлся дортмундцам в 23 млн евро.

В прошлом сезоне 17-летний полузащитник провёл 46 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» не продаст Беллингхема, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Боруссия Дортмунд, Бундеслига, Джуд Беллингем
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