«Бавария» сыграет с гладбахской «Боруссией» в первом туре нового сезона Бундеслиги

|
25 Июня 2021, 13:48,
|
|
Стало известно расписание матчей следующего сезона немецкой Бундеслиги.
В стартовом туре чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Этот поединок состоится 13 августа.
Сезон-2021/2022 завершится 14 мая 2022 года.
Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша Бундеслиги чемпионом в очередной раз стала «Бавария». Вторую строчку занял «РБ Лейпциг», а тройку призеров замкнула «Боруссия» (Дортмунд).
Из второй Бундеслиги в элитный дивизион вышли «Гройтер Фюрт» и «Бохум».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Боруссия Мёнхенгладбах