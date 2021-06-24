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«Штуттгарт» продлил аренду Мавропаноса

24 Июня 2021, 20:34,

«Штуттгарт» продлил аренду защитника «Арсенала» Константиноса Мавропаноса ещё на один сезон.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, арендное соглашение предусматривает возможность выкупа футболиста.

«Я очень хотел остаться в «Штуттгарте», рад, что так и случилось. Большое спасибо клубу за оказанное доверие. Я сделаю всё, чтобы добиться успехов с этим клубом. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация в мире изменится, все будут здоровы и смогут ходить на стадион. Болельщики – это именно то, по чему я очень скучаю, мне не терпится вновь окунуться в эту атмосферу», - цитирует Мавропаноса пресс-служба «Штуттгарта».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Штуттгарт, Константинос Мавропанос
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