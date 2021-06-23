«Фиорентина» заплатила 27 млн евро за форварда «Штуттгарта»

«Фиорентина» объявила о подписании пятилетнего контракта с Нико Гонсалесом. Аргентинский вингер обошелся клубу с «Артемио Франки» в 27 млн евро.

23-летний Гонсалес является воспитанником «Архентинос Хуниорс» и пробился в первую команду в сезоне 2016/17, сумев помочь ей выйти в элитный дивизион. С 2018 года вингер играл в «Штуттгарте», где забил 23 гола в 79 матчах. На счету Нико Гонсалеса два гола в восьми играх в футболке сборной Аргентины. В данный момент он находится в лагере национальной команды, которая выступает на Кубке Америки.

Напомним, что прошлой зимой «фиалки» приобрели у «Спартака» другого атакующего игрока, Александра Кокорина.