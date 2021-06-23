«Реал» снова интересуется Холанном

Мадридский «Реал» сделает новую попытку заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. «Шмели» отклонили первое предложение мадридцев в размере 110 млн евро и оценивают его услуги примерно в 150 миллионов евро. Об этом сообщает La Repubblica. При этом через год в контратаке Холанна может быть активирована опция выкупа контракта за 75 млн евро.

Сообщается, что вероятнее всего, стороны сторгуются на 130 млн евро, а сам футболист дал добро на этот трансфер. В прошлом сезоне 20-летний футболист забил 41 гол в 41 матче за «Боруссию». Альтернативой норвежцу является форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого остается год по контракту с клубом Лиги 1.