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«Реал» снова интересуется Холанном

23 Июня 2021, 14:58,

Мадридский «Реал» сделает новую попытку заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. «Шмели» отклонили первое предложение мадридцев в размере 110 млн евро и оценивают его услуги примерно в 150 миллионов евро. Об этом сообщает La Repubblica. При этом через год в контратаке Холанна может быть активирована опция выкупа контракта за 75 млн евро.

Сообщается, что вероятнее всего, стороны сторгуются на 130 млн евро, а сам футболист дал добро на этот трансфер. В прошлом сезоне 20-летний футболист забил 41 гол  в 41 матче за «Боруссию». Альтернативой норвежцу является форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого остается год по контракту с клубом Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн
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