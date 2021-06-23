Моуринью назвал очередную трансферную цель «Ромы»

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23 Июня 2021, 09:20,
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Полузащитник Филип Костич, правами на которого владеет франкфуртский «Айнтрахт», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом информирует инсайдер Джанлука ди Марцио посредством своего сайта.
По данным инсайдера, заинтересованность в трансфере 28-летнего сербского футболиста проявляет «Рома». Главный тренер «волков» Жозе Моуринью уже попросил руководство римского клуба оформить трансфер Костича. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Германии Костич принял участие в 30 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и 14 результативными передачами. Контракт Филипа с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Трансферы футбола - лето 2021, Филип Костич