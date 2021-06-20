Анчелотти хочет видеть Геррейро в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет подписать Рафаэля Геррейро на роль основного левого защитника. 27-летний португалец, выступающий за «Боруссию» из Дортмунда, является одним из футболистов, которые больше всего нравятся Анчелотти и может быть заменой Марсело, сообщает Mundo Deportivo.

Геррейро имеет контракт с «Боруссией» до 2023 года, и немецкий клуб будет готов вступить в переговоры по португальскому игроку за 60 миллионов евро - сумму, которую «Реал», похоже, не готов платить.

Защитник сборной Португалии забил пять голов и отдал одиннадцать результативных передач в 27 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне.