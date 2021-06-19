Левандовски готов уйти из «Баварии»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может стать одним из героев летнего трансферного окна. 32-летний поляк должен провести в Мюнхене еще два сезона, но все же считает, что пришло время сменить обстановку после 11 лет в Бундеслиге. Об этом сообщает Diario AS.

В то же время в «Баварии» не желают продавать своего лидера и надеются, что он сможет побить рекорд Герда Мюллера по количеству голов за клуб (277 против 365).

В прошлом сезоне Роберт Левандовски выиграл «Золотую бутсу», забив 41 гол в чемпионате Германии. Этот результат позволяет ему претендовать на «Золотой мяч». Трансферная стоимость поляка оценивается в 60 млн евро.