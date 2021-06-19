Четыре топ-клуба поборются за Андре Силву

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19 Июня 2021, 11:56,
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Форвард сборной Португалии и франкфуртского «Айнтрахта» Андре Силва пользуется огромным спросом среди европейских топ-клубов. Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.
Согласно данным журналиста, заинтересованность в услугах бомбардира проявляют «Атлетико» «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
В прошлом сезоне чемпионата Испании 25-летний футболист провел 32 поединка, отметившись 28 забитыми мячами (семь - с пенальти) и пятью голевыми передачами.
Контракт Силвы с немецким клубом рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Андре Силва