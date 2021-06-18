​Спортивный директор «Баварии» предлагает ПСВ своего сына в рамках сделки по Дюмфрису

Правый краёк сборной Голландии Дензел Дюмфрис может стать одним из открытий чемпионата Европы. Он уже успел себя зарекомендовать, забив по голу в матчах против Украины и Австрии. Как сообщает De Telegraaf, интерес к Дюмфрису проявляет «Бавария», однако проблема в том, что мюнхенцы ограничены в плане ресурсов. По данным источника, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич предлагает ПСВ своего сына Ника, выступающего за молодёжный состав клуба, в рамках сделки. Идея заключается в том, чтобы произошёл обмен игроками с доплатой 10 миллионов евро от «Баварии».

25-летний Дензен Дюмфрис оценивается экспертами из transfermarkt в 16 миллионов евро.