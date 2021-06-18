Гинтер предложен «Тоттенхэму» и «Барселоне»

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18 Июня 2021, 08:29,
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Защитник Маттиас Гинтер близок к уходу из гладбахской «Боруссии», информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.
Журналист сообщает, что немецкий клуб может продать игрока в связи с истекающим трудовым соглашением. Агент Гинтера уже вышел на связь с потенциальными покупателями. Услуги футболиста были предложены лондонскому «Тоттенхэму» и каталонской «Барселоне».
В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник сыграл 34 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. За гладбахскую команду он играет с 2017 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Маттиас Гинтер