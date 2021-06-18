Гинтер предложен «Тоттенхэму» и «Барселоне»

Защитник Маттиас Гинтер близок к уходу из гладбахской «Боруссии», информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Журналист сообщает, что немецкий клуб может продать игрока в связи с истекающим трудовым соглашением. Агент Гинтера уже вышел на связь с потенциальными покупателями. Услуги футболиста были предложены лондонскому «Тоттенхэму» и каталонской «Барселоне».

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник сыграл 34 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. За гладбахскую команду он играет с 2017 года.