Дортмундская «Боруссия» интересовалась Локателли прошлым летом

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17 Июня 2021, 20:53,
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Хавбек сборной Италии Мануэль Локателли мог оказаться в дортмундской «Боруссии» прошлым летом.
Как сообщил журналист Патрик Бергер в «Твиттере», немецкий клуб пытался приобрести полузащитника, но сделка не состоялась. На данный момент «Боруссия» не имеет шансов на покупку Локателли, главным претендентом на итальянца является туринский «Ювентус». «Сассуоло» планирует выручить с продажи одного из своих лидеров порядка 40 миллионов евро.
Отметим, что 23-летний Локателли уже успел отметиться двумя забитыми голами на чемпионате Европы, оформив дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Боруссия Дортмунд, Мануэль Локателли