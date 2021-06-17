Дортмундская «Боруссия» интересовалась Локателли прошлым летом

Хавбек сборной Италии Мануэль Локателли мог оказаться в дортмундской «Боруссии» прошлым летом.

Как сообщил журналист Патрик Бергер в «Твиттере», немецкий клуб пытался приобрести полузащитника, но сделка не состоялась. На данный момент «Боруссия» не имеет шансов на покупку Локателли, главным претендентом на итальянца является туринский «Ювентус». «Сассуоло» планирует выручить с продажи одного из своих лидеров порядка 40 миллионов евро.

Отметим, что 23-летний Локателли уже успел отметиться двумя забитыми голами на чемпионате Европы, оформив дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0).