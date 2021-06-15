Толиссо нужен «Ювентусу»

«Ювентус» в поисках усиления центральной линии поля и, по некоторым данным, начал предварительные переговоры с Корентеном Толиссо. У француза еще год по контракту с «Баварией». Sky Sport Italia сообщает о том, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри давно пристально следит за Толиссо и пытался его заполучить в 2017 году, но проиграл «Баварии».

Также отмечается, что все же Мануэль Локателли является первым в списке трансферных желаний «Ювентуса», но именно по Толиссо началось предметное общение.

26-летний Толиссо провел 24 матча в прошлом сезоне, а также забил три мяча.