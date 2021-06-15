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Толиссо нужен «Ювентусу»

15 Июня 2021, 01:24,

«Ювентус» в поисках усиления центральной линии поля и, по некоторым данным, начал предварительные переговоры с Корентеном Толиссо. У француза еще год по контракту с «Баварией». Sky Sport Italia сообщает о том, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри давно пристально следит за Толиссо и пытался его заполучить в 2017 году, но проиграл «Баварии».

Также отмечается, что все же Мануэль Локателли является первым в списке трансферных желаний «Ювентуса», но именно по Толиссо началось предметное общение.

26-летний Толиссо провел 24 матча в прошлом сезоне, а также забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Корентен Толиссо
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