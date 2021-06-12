Пике хочет видеть Холанна в «Барселоне»

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12 Июня 2021, 10:40,
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Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике ответил на вопрос о потенциальном трансфере норвежского голеадора Эрлинга Холанна в стан «сине-гранатовых».
«Переход Эрлинга? Я не в курсе переговоров, но буду рад, если сделка состоится. Топ-футболисты должны играть за «Барселону», однако окончательное решение принимает руководство», - приводит слова защитника газета Marca.
Ранее СМИ сообщали, что главными претендентами на Холанна являются «Барселона» и лондонский «Челси».
В настоящий момент Эрлинг защищает цвета дортмундской «Боруссии». Его контракт с немецким грандом рассчитан до лета 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Херард Пике, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн