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Пике хочет видеть Холанна в «Барселоне»

12 Июня 2021, 10:40,

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике ответил на вопрос о потенциальном трансфере норвежского голеадора Эрлинга Холанна в стан «сине-гранатовых».

«Переход Эрлинга? Я не в курсе переговоров, но буду рад, если сделка состоится. Топ-футболисты должны играть за «Барселону», однако окончательное решение принимает руководство», - приводит слова защитника газета Marca.

Ранее СМИ сообщали, что главными претендентами на Холанна являются «Барселона» и лондонский «Челси».

В настоящий момент Эрлинг защищает цвета дортмундской «Боруссии». Его контракт с немецким грандом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Херард Пике, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн
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