Пике хочет видеть Холанна в «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике ответил на вопрос о потенциальном трансфере норвежского голеадора Эрлинга Холанна в стан «сине-гранатовых».

«Переход Эрлинга? Я не в курсе переговоров, но буду рад, если сделка состоится. Топ-футболисты должны играть за «Барселону», однако окончательное решение принимает руководство», - приводит слова защитника газета Marca.

Ранее СМИ сообщали, что главными претендентами на Холанна являются «Барселона» и лондонский «Челси».

В настоящий момент Эрлинг защищает цвета дортмундской «Боруссии». Его контракт с немецким грандом рассчитан до лета 2024 года.