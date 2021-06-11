Коман хочет зарплату на уровне с Левандовски

Атакующий игрок «Баварии» Кингсли Коман хочет зарабатывать гораздо больше текущего уровня. Француз провел свой лучший сезон в Мюнхене (5 голов в 30 матчах), а сейчас пытается получить новый контракт

Согласно данным Sportbild, агенты Комана намерены выбить для игрока по новому контракту 12 млн евро «чистыми» в год. Именно столько получает Роберт Левандовски, который выдал феноменальный сезон и будет претендовать на «Золотой мяч» 2021 года. Сообщается, что руководство клуба считает такие запросы слишком завышенными.

При этом новый главный тренер Юлиан Нагельсманн намерен делать ставку на Комана.