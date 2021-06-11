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​Игрока «Штуттгарта» наказали за ложное имя и возраст

11 Июня 2021, 16:59,

На днях нападающий «Штуттгарта» Силас Катомпа Мвумпа признался, что он стал жертвой мошенничества со стороны своего бывшего агента. По словам футболиста, агент изменил его имя и возраст. Ранее считалось, что форварда зовут Силас Вамантитука, и что родился он не в 1998 году, а в 1999.

Немецкий футбольный союз дисквалифицировал Мвумпа на три месяца. Футболист не сможет играть до 11 сентября. Также Силас был оштрафован на сумму в 30 тысяч евро. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, то «Штуттгарт» поддержал футболиста, решившего раскрыть правду о себе.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Штуттгарт, Силас Катомпа Мвумпа
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
11 Июня 2021, 17:09

я его в менеджере купил только из-за фамилии

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