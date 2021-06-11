​Игрока «Штуттгарта» наказали за ложное имя и возраст

На днях нападающий «Штуттгарта» Силас Катомпа Мвумпа признался, что он стал жертвой мошенничества со стороны своего бывшего агента. По словам футболиста, агент изменил его имя и возраст. Ранее считалось, что форварда зовут Силас Вамантитука, и что родился он не в 1998 году, а в 1999.

Немецкий футбольный союз дисквалифицировал Мвумпа на три месяца. Футболист не сможет играть до 11 сентября. Также Силас был оштрафован на сумму в 30 тысяч евро. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, то «Штуттгарт» поддержал футболиста, решившего раскрыть правду о себе.