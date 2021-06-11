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Левандовски готов покинуть «Баварию»

11 Июня 2021, 10:56,

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски готов к смене клубной прописки, утверждает AS.

Согласно данным источника, польский бомбардир намерен попробовать свои силы в другом чемпионате. Среди претендентов на 32-летнего футболиста называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Левандовски провел 29 поединков, записав на свой счет 41 забитый мяч (восемь - с пенальти) и семь результативных передач. Трудовое соглашение нападающего с клубом из Мюнхена рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
11 Июня 2021, 13:41

еще один вроде и результативный футболист , но вот как то не вызывала его игра у меня симпатии ...

0
Манчестерский Иппатий
11 Июня 2021, 13:06

Пенсионер кому-то еще нужен,,

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