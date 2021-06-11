Левандовски готов покинуть «Баварию»

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11 Июня 2021, 10:56,
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Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски готов к смене клубной прописки, утверждает AS.
Согласно данным источника, польский бомбардир намерен попробовать свои силы в другом чемпионате. Среди претендентов на 32-летнего футболиста называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».
В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Левандовски провел 29 поединков, записав на свой счет 41 забитый мяч (восемь - с пенальти) и семь результативных передач. Трудовое соглашение нападающего с клубом из Мюнхена рассчитано до окончания сезона-2022/2023.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Трансферы футбола - лето 2021
еще один вроде и результативный футболист , но вот как то не вызывала его игра у меня симпатии ...
Пенсионер кому-то еще нужен,,