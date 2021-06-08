​Нападающий «Штуттгарта» признался, что его имя и возраст переписаны

Нападающий немецкого «Штуттгарта» признался, что его имя и возраст были переписаны. В клубе сообщили, что футболист с настоящим именем Силас Катомпа Мвумпа на самом деле родился в 1998 году, а не в 1999.

Бывший агент Мвумпа из Бельгии в своё время переписал возраст футболиста и его имя (ранее игрока называли Силас Вамангитука), а также завладел его настоящим паспортом и доступом к банковскому счёту. Игрок боялся признаться, что на самом деле старше, опасаясь за свою безопасность и безопасность своей семьи.

«В последние годы я жил в постоянном страхе, и я также очень беспокоился о своей семье в ДР Конго. Для меня было трудным шагом раскрыть свою историю», - рассказал Мвумпа.

«Штуттгарт» выразил футболисту свою поддержку.