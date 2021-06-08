​Мбаппе: Эрнандес зовёт в «Баварию»

Талантливый форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, что его позвали в «Баварию».

«Люка Эрнандес сказал мне, что я должен приехать в Мюнхен и играть за «Баварию». Этот клуб входит в пятёрку лучших клубов мира. Можно только поздравить их с тем, что им удаётся каждый год поддерживать качество в команде. Они знают, что делать. Боатенг и Алаба уходят, но пришёл Упамекано, который является отличным защитником. У них есть чёткая концепция, которая делает их отличным клубом. Они фавориты в борьбе за любой титул. В будущем мне всегда придётся побеждать «Баварию», чтобы выиграть трофей», - рассказал Мбаппе SportBild.