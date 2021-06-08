«Байер» готов приобрести Айера

Норвежский центральный защитник Кристоффер Айер, связанный контрактными обязательствами с «Селтиком», угодил в сферу интересов «Байера».

Представитель Бундеслиги, со слов журналистов Sky Sports, готов предложить работу 23-летнему норвежцу, контракт которого с шотландским клубом истекает в мае 2022 года. Отметим, что Айер обладает внушительными антропометрическими данными – игрок дорос до 198 см.

Transfermarkt оценивает экс-игрока «Лиллестрёма» в 4 миллиона евро. В прошлом сезоне чемпионата Шотландии Айер провёл на поле 31 матч, забив один гол. Айер – основной игрок сборной Норвегии, в его активе 23 встречи.