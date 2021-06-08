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«Боруссия» выслушает все предложения по Санчо

08 Июня 2021, 00:15,

Руководство дортмундской «Боруссии» готово расстаться с вингером Джедоном Санчо, если потенциальный покупатель соблюдёт все требуемые условия.

Журналисты Sky Sports передают, что клуб Бундеслиги внимательно выслушает все предложения во время летнего трансферного окна, однако продаст Джедона лишь тому клубу, который предложит лучшие условия как для игрока, так и для «Боруссии».

Отметим, что текущий трудовой договор Санчо теряет юридическую силу летом 2023 года, а сам 21-летний игрок является воспитанником «Уотфорда». Санчо вошёл в окончательную заявку Гарета Саутгейта и летом сыграет на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Бундеслига, Джедон Санчо
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