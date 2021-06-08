«Манчестер Юнайтед» ещё не общался с «Боруссией» по поводу Санчо

Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не связывалось с советом директоров «Боруссии» для обсуждения деталей трансфера 21-летнего вингера сборной Англии Джедона Санчо.

Санчо, который оценивается порталом Transfermarkt в 100 миллионов евро, провёл в минувшем сезоне Бундеслиги 26 матчей, набрав по системе «гол+пас» 20 очков.

Текущий контракт Джедона с «Боруссией» подходит к завершению летом 2023 года. Журналисты Sky Sports считают, что запрашиваемая «шмелями» сумма будет значительно меньше 108 миллионов из-за экономических последствий пандемии. В июне Санчо сыграет за сборную Англии на чемпионате Европы.