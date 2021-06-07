Клубы Бундеслиги интересуются Перишичем

Хорватский вингер Иван Перишич, правами на которого владеет миланский «Интер», может вернуться в немецкую Бундеслигу. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, в подписании 32-летнего игрока заинтересованы несколько клубов. Одним из них является берлинская «Герта».

«Нерадзурри» готовы продать Перишича в текущее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Его оклад составляет пять миллионов евро в год. Контракт хорвата истекает летом 2022 года.

Ранее Иван выступал в Бундеслиге за «Боруссию» (Дортмунд), «Вольфсбург» и «Баварию».