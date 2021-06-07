«Боруссия» определилась с отступными за трансфер Санчо

Руководство дортмундской «Боруссии» определилось с суммой отступных за трансфер атакующего полузащитника Джедона Санчо, интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным Calciomercato, немецкий топ-клуб готов продать 21-летнего английского вингера за 94 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро. Трудовое соглашение Джедона со «шмелями» рассчитано до середины 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Санчо сыграл 26 поединков, отметившись восемью забитыми мячами (один - с пенальти) и 11 результативными передачами.