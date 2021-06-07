Горецка продлит контракт с «Баварией»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка близок к подписанию нового трудового соглашения с чемпионом Германии. Согласно информации Sport1, стороны провели переговоры и достигли предварительной договоренности и пролонгации сотрудничества.

Как сообщает источник, новый контракт 26-летнего полузащитника будет рассчитан до 2025 или 2026 года. Действующее соглашение игрока истекает летом 2022 года.

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Горецка провел 24 встречи, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 70 миллионов евро.