«Монако» арендует голкипера «Баварии»

Резервный голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель близок к переезду во французский чемпионат. Как информирует Bayern & Germany в «Твиттере», 24-летнего вратаря подпишет «Монако».

Ожидается, что руководство монегасков оформит аренду немецкого игрока на два сезона. «Бавария» не против предоставить вратарю возможность для получения игровой практики.

Нюбель перешел в мюнхенский гранд из гельзенкирхенского «Шальке» летом прошлого года. Голкипер подписал с «Баварией» долгосрочный договор, рассчитанный на пять лет.

В прошлом сезоне Бундеслиги Александр принял участие лишь в одном поединке.