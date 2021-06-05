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«Бавария» не станет покупать Сауля

05 Июня 2021, 11:22,

Испанский хавбек Сауль Ньигес не перейдет в мюнхенскую «Баварию», несмотря на вчерашние слухи о согласовании контракта между сторонами.

Согласно информации журналиста Тоби Альтшаффля, полузащитник не входит в сферу интересов немецкого гранда. Инсайдер отмечает, что руководство чемпиона Германии не станет платить за игрока 80 миллионов евро, о которых сообщалось ранее.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Ньигес провел 33 встречи, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его трудовой договор с мадридским «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес
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