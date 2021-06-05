«Бавария» не станет покупать Сауля

Испанский хавбек Сауль Ньигес не перейдет в мюнхенскую «Баварию», несмотря на вчерашние слухи о согласовании контракта между сторонами.

Согласно информации журналиста Тоби Альтшаффля, полузащитник не входит в сферу интересов немецкого гранда. Инсайдер отмечает, что руководство чемпиона Германии не станет платить за игрока 80 миллионов евро, о которых сообщалось ранее.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Ньигес провел 33 встречи, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его трудовой договор с мадридским «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года.