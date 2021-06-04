Нападающий Эрик Чупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией». Новое трудовое соглашение 32-летнего футболиста рассчитано на два ближайших сезона, о чём сообщается на страницах клубного сайта мюнхенцев.

Эрик Чупо-Мотинг перебрался в «Баварию» в октябре прошлого года в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне камерунец провёл 32 матча, в которых записал на свой счёт 9 результативных ударов.

Напомним, что «Бавария» в сезоне 2020/2021 стала чемпионом Германии девятый раз подряд. Что касается Лиги чемпионов, то мюнхенцы вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» по правилу гостевого гола.