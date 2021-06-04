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«Боруссия» отпустит Санчо только за правильную цену

04 Июня 2021, 23:55,

21-летний вингер сборной Англии Джейдон Санчо, являющийся одним из лидеров «Боруссии», может покинуть Дортмунд только при условии получения правильного предложения.

Журналисты Sky Sports считают, что «Манчестер Юнайтед» детально изучает возможность подписания контракта с хавбеком «шмелей», но «Боруссия» не намерена отдавать его по скидке. Напомним, что в прошлом сезоне Санчо принял участие в 26 встречах Бундеслиги, набрав 20 очков по системе «гол+пас». Его трансферный лист оценивается в 100 миллионов евро, в то время как контракт с дортмундской «Боруссией» истекает  в конце июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Бундеслига, Джедон Санчо
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