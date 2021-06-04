«Бавария» выделит 80 млн евро на покупку полузащитника «Атлетико»

|
04 Июня 2021, 11:33,
|
|
Хавбек сборной Испании и мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес близок к переезду в немецкий чемпионат. Как сообщила журналистка Кладуия Гарсия в эфире Radio Marca, новым местом работы полузащитника станет мюнхенская «Бавария».
Руководство чемпиона Германии выделит на трансфер 26-летнего футболиста 80 миллионов евро. Сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно.
Ньигес является воспитанником «матрасников». В составе первой команды он выступает с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
В минувшем сезоне Примеры Сауль сыграл 33 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес