Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Бавария» выделит 80 млн евро на покупку полузащитника «Атлетико»

04 Июня 2021, 11:33,

Хавбек сборной Испании и мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес близок к переезду в немецкий чемпионат. Как сообщила журналистка Кладуия Гарсия в эфире Radio Marca, новым местом работы полузащитника станет мюнхенская «Бавария».

Руководство чемпиона Германии выделит на трансфер 26-летнего футболиста 80 миллионов евро. Сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно.

Ньигес является воспитанником «матрасников». В составе первой команды он выступает с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

В минувшем сезоне Примеры Сауль сыграл 33 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола