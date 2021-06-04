«Бавария» предложила Чупо-Мотингу новый контракт

Камерунский нападающий Эрик Чупо-Мотинг близок к продлению трудового соглашения с мюнхенской «Баварией», об этом рапортует портал Goal.

Согласно сведениям источника, руководство немецкого клуба сделало предложение 32-летнему африканцу о пролонгации сотрудничества на два года. Футболист уже ответил согласием. Стороны в ближайшее время поставят подписи под новым договором.

Напомним, что форвард перебрался в «Баварию» из «ПСЖ» осенью минувшего года. Действующий контракт игрока рассчитан до конца текущего месяца.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Германии Эрик сыграл 22 встречи, записав на свой счет три забитых мяча.