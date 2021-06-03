Футболисты Бундеслиги признали Левандовски лучшим игроком сезона

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03 Июня 2021, 15:32,
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим игроком Бундеслиги сезона 2020/21. 32-летний поляк получит награду «Серебряная бутса». Опрос проводился среди футболистов немецких клубов. Забивший 41 гол в завершившемся сезоне Левандовски получил 75,9% голосов, на втором месте голеадор «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн, третий - Томас Мюллер из «Баварии» (3,5%). Примечательно, что для Левандовски это уже пятый трофей подобного рода. Ранее он становился лучшим в 2013, 2017, 2018 и 2020 годах.
Что касается «Серебряной скамейки» лучшему тренеру, наставник «Баварии» Ханси Флик получил 29,1% голосов, уступив первое место коллеге из «Айнтрахта» Ади Хюттеру (34,0%).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски
Нет сомнений что он будет в топ-5 на золотой мяч текущего сезона...
представители испанских клубов в моем лице абсолютно согласны с данным результатом!!!