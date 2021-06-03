Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Футболисты Бундеслиги признали Левандовски лучшим игроком сезона

03 Июня 2021, 15:32,

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим игроком Бундеслиги сезона 2020/21. 32-летний поляк получит награду «Серебряная бутса». Опрос проводился среди футболистов немецких клубов. Забивший 41 гол в завершившемся сезоне Левандовски получил 75,9% голосов, на втором месте голеадор «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн, третий - Томас Мюллер из «Баварии» (3,5%). Примечательно, что для Левандовски это уже пятый трофей подобного рода. Ранее он становился лучшим в 2013, 2017, 2018 и 2020 годах.

Что касается «Серебряной скамейки» лучшему тренеру, наставник «Баварии» Ханси Флик получил 29,1% голосов, уступив первое место коллеге из «Айнтрахта» Ади Хюттеру (34,0%).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
03 Июня 2021, 15:48

Нет сомнений что он будет в топ-5 на золотой мяч текущего сезона...

0
NOBODY
03 Июня 2021, 15:42

представители испанских клубов в моем лице абсолютно согласны с данным результатом!!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола