Нойхаус согласовал контракт с «Баварией»

Хавбек «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Флориан Нойхаус продолжит карьеру в другом немецком клубе - мюнхенской «Баварии». Как информирует SportBild, стороны уже согласовали детали личного трудового соглашения.

«Баварии» теперь осталось договориться о сумме сделки с гладбахцами. «Боруссия» рассчитывает выручить с продажи 24-летнего футболиста порядка 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Флориан принял участие в 45 поединках на клубном уровне, отметившись восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.