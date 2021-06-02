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​«Вольфсбург» объявил о назначении ван Боммеля

02 Июня 2021, 14:13,

44-летний Марк ван Боммель стал главным тренером «Вольфсбурга». Пресс-служба немецкого клуба объявила о подписании с голландским специалистом трудового соглашения, рассчитанного на два ближайших сезона.

Марк ван Боммель находился без тренерской работы с конца 2019 года, когда он покинул ПСВ. Теперь молодой тренер из Голландии попробует себя в Бундеслиге, где как игрок он в своё время провёл четыре с половиной сезона в «Баварии».

«Вольфсбург» завершил чемпионат Германии на четвёртой позиции и получил билет в Лигу чемпионов. Впрочем, Оливер Гласнер оставил тренерский мостик «волков» и перешёл в «Айнтрахт».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вольфсбург, Марк Ван Боммель
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