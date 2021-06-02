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«РБ Лейпциг» решил выкупить Клюйверта

02 Июня 2021, 11:34,

Голландский вингер Джастин Клюйверт может остаться в «РБ Лейпциге». Руководство немецкого клуба готово оформить выкуп 22-летнего футболиста, выступавшего в прошлом сезоне за «быков» на правах аренды.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, немецкая сторона готова заплатить «Роме» за Клюйверта 12 миллионов евро. «РБ Лейпциг» предложит футболисту трудовое соглашение на четыре года.

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Джастин принял участие в 19 поединках, записав на свой счет три забитых мяча. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 14 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РБ Лейпциг, Трансферы футбола - лето 2021, Джастин Клюйверт
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